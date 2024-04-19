Росстат: стоимость полетов внутри России за год выросла на 25%

Средняя цена авиабилетов на внутренние рейсы в России увеличилась на 25% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, составив 7015 рублей за каждые 1000 километров полета, следует из данных Росстата.
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