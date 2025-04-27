Силы ПВО сбили 2 реактивных снаряда HIMARS и 124 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, а также 124 дрона противника.
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