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Силы ПВО сбили 2 реактивных снаряда HIMARS и 124 украинских беспилотника

Силы ПВО сбили 2 реактивных снаряда HIMARS и 124 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, а также 124 дрона противника.

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