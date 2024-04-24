smart Concept #5 предвестил появление среднеразмерного кроссовера

smart Concept #5 предвестил появление среднеразмерного кроссовераПосле перехода под крыло СП компании Mercedes-Benz и китайского холдинга Geely, марка smart отошла от концепции производителя миниатюрных городских машинок.
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