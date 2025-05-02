Фернандо Алонсо: «Пока сезон складывается тяжелее, чем ожидалось»

Фернандо Алонсо признал, что «Астон Мартин» не удалось заметно улучшить свою машину в сравнении с прошлым сезоном, и что нынешнее положение команды обусловлено тем, что прогресса удалось добиться нескольким конкурентам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии