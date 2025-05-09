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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кухарчук считает, что «Краснодар» достоин чемпионства: «Хоть и проиграли «Зениту» с крупным счетом, но весла не бросили и психологически не сломались»

Кухарчук считает, что «Краснодар» достоин чемпионства: «Хоть и проиграли «Зениту» с крупным счетом, но весла не бросили и психологически не сломались»

— Ты ранее говорил, что если «Зенит» не станет чемпионом России, то это будет даже полезно. Можешь объяснить эту мысль? — Я считаю, что сейчас «Краснодар» в отличной форме.

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