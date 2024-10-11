Хельмут Марко назвал Цуноду кандидатом в Red Bull Racing

Хельмут Марко назвал Цуноду кандидатом в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolЯпонский гонщик Юки Цунода может заменить Серхио Переса в Red Bull Racing в следующем году, если успешно проведёт остаток сезона-2024, а мексиканец не прибавит.
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