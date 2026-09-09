Премьер Норвегии Стере: самолет Зеленского едва не был сбит дроном

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который вез его на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом V, якобы «чуть не был сбит» беспилотником при взлете из Молдавии 8 сентября.
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