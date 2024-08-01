Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    И себе статьи подняли по тупости так еще и отелю тухлую свинью подложили....................В Подмосковье аре...
  • Дмитрий Гурин
    И какое там контрнаступление на ЗАЭС ВСУшниками? Они уже не могут остановить наступление на основных фронтах, что мож...Военный эксперт Ш...
  • Бендер Задунайский
    Когда уже Ельцын-центр сгорит к ебеням !?МЧС: в Екатеринбу...

Кадры встречи освобожденных россиян во Внуково

Кадры встречи освобожденных россиян во Внуково

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре. В РФ вернулись восемь человек: приговоренный в Германии к пожизненному сроку Вадим Красиков, осужденная в Словении семья Дульцевых, сын депутата Роман Селезнев, называвший себя подполковником ФСБ Вадим Конощенко, хакер Владислав Клюшин, испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) и бразилец Жозе Ассиса Джамарриа, который на суде в Норвегии оказался Михаилом Микушиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх