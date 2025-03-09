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Украинские боевики бросили тела сослуживцев в Николаевке в Курской области

Украинские боевики бросили тела сослуживцев в Николаевке в Курской области

Большое количество тел военнослужащих ВСУ осталось в освобожденной Николаевке Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Север», которая участвовала в боях за населенный пункт.

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