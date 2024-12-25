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Разбившийся самолет перенаправили в Актау из-за тумана в Грозном

Разбившийся самолет перенаправили в Актау из-за тумана в Грозном

Самолет, который разбился около Актау, из-за непогоды был перенаправлен из Грозного в Махачкалу, а потом в Актау.

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