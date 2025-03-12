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Самосвал повредил Ладожский мост: рабочие устраняют последствия ДТП

Самосвал повредил Ладожский мост: рабочие устраняют последствия ДТП

11 марта в Ленинградской области самосвал с поднятым кузовом столкнулся с Ладожским мостом, вызвав обрушение его конструкций на дорогу.

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