Лавров надеется, что в Европе услышали предупреждение о "другой, короткой войне"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Москва надеется, что в европейских столицах услышано российское предостережение о существенно иной, "очень короткой" войне, которая случится, если Европа решит напасть на РФ.
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