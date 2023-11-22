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Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия – 2-я, Англия – 4-я, Италия – 11-я, Германия – 15-я

Франция – фаворит Евро-2024 по версии Goal, Португалия – 2-я, Англия – 4-я, Италия – 11-я, Германия – 15-я

Команда Дидье Дешама заняла 1-е место в рейтинге команд, которым уже гарантировано попадание на Евро.

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