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ТАСС

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В России открылись участки для голосования на выборах президента Южной Осетии

В России открылись участки для голосования на выборах президента Южной Осетии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальные участки для голосования граждан Республики Южная Осетия на досрочных выборах президента республики открылись в России.

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