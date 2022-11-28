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FT: обсуждение потолка цен на нефть в ЕС зашло в тупик

FT: обсуждение потолка цен на нефть в ЕС зашло в тупик

В Евросоюзе не могут преодолеть разногласия по вопросу введения лимита цены на российскую нефть — Польша и некоторые другие страны требуют снизить предельную стоимость, пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

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