FT: обсуждение потолка цен на нефть в ЕС зашло в тупик

В Евросоюзе не могут преодолеть разногласия по вопросу введения лимита цены на российскую нефть — Польша и некоторые другие страны требуют снизить предельную стоимость, пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
В Евросоюзе не могут преодолеть разногласия по вопросу введения лимита цены на российскую нефть — Польша и некоторые другие страны требуют снизить предельную стоимость, пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
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