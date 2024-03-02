Лавров:  «Россия не будет нападать на другие страны»

В пятницу Турция предложила министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время Дипломатического форума в Анталии провести новые российско-украинские мирные переговоры, когда две конфликтующие стороны будут готовы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии