«36,6 – уже не норма»: какую температуру современные учёные считают нормальной

Именно 36,6 градусов многие считают нормальной температурой человеческого тела. На самом же деле это заблуждение – учёные доказали, что температура современных людей немного выше установленной почти 200 лет назад «нормы».
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