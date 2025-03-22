В Мордовии председатель Общественного совета при МВД провел Урок мужества для студентов одного из вузов региона

Председатель Общественного совета при республиканском МВД Николай Колесник в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи провел Урок мужества для обучающихся Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России).
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