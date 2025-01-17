Подозреваемого в попытке сбыта амфетамина и мефедрона задержали в Северном

В результате отработки оперативной информации о распространении наркотиков на территории Москвы и Подмосковья полицейскими был задержан 36-летний пассажир такси, перевозивший наркотические средства в музыкальной колонке.
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