Как Сталин и Иван Грозный победили коррупцию

Полностью победить коррупцию не удалось никому, но двум лидерам все же удалось локализовать это явление – это Иван IV и Иосиф Сталин Борьба с коррупцией – одна из самых раскрученных и модных тем современности.
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