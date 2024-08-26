«Лендок» снимет сказку с индийско-американской актрисой

По мотивам известных произведений про старика Хоттабыча и Аладдина Открытая киностудия «Лендок» намерена в апреле 2025 года начать съемки большого сказочного проекта под рабочим названием «Волшебный кувшин».
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