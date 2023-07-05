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В Хилокском микрорайоне заработала котельная – из-за нее Локоть объявлял «режим ЧС»

В Хилокском микрорайоне заработала котельная – из-за нее Локоть объявлял «режим ЧС»

Котельную в Аргунском переулке теперь обслуживает МУП «Энергия». Котельная в переулке Аргунском, 8 по постановлению СУ СКР по Новосибирской области перешла на ответственное хранение департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии.

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