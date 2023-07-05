В Хилокском микрорайоне заработала котельная – из-за нее Локоть объявлял «режим ЧС»

Котельную в Аргунском переулке теперь обслуживает МУП «Энергия». Котельная в переулке Аргунском, 8 по постановлению СУ СКР по Новосибирской области перешла на ответственное хранение департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии.