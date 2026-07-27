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«Норникель» сократил производство металлов на фоне ремонтов

«Норникель» сократил производство металлов на фоне ремонтов

«Норильский никель» опубликовал предварительные производственные итоги первого полугодия. Показатели крупнейшего в мире производителя палладия и одного из лидеров по выпуску никеля, платины и меди, по основным металлам продемонстрировали снижение на фоне плановых ремонтов оборудования и эффекта высокой базы прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

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