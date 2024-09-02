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Апти Алаудинов: ВСУ распыляют газ с БПЛА «Баба Яга» в Курской области

Апти Алаудинов: ВСУ распыляют газ с БПЛА «Баба Яга» в Курской области

ВСУ задействовали боевой гексакоптер «Баба Яга», с которого сбрасывался газ неизвестного происхождения, бойцы «Ахмата» уничтожили аппарат в Курской области.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Преступный режим в Киеве должен быть физически уничтожен. Жизни зеленского и его подельников не стоят жизни русских детей. Если кто-то ещё считает эту многочисленную шоблу народом и государством - это ошибка.
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