билайн повысил качество 4G-связи на территории ЯНАО и ХМАО

Строительство новых базовых станций и модернизация существующей инфраструктуры, запуск скоростного мобильного интернета в малых населенных пунктах и увеличение надежности 4G на трассах – билайн подводит итоги развития сети в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.