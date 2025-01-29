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билайн повысил качество 4G-связи на территории ЯНАО и ХМАО

билайн повысил качество 4G-связи на территории ЯНАО и ХМАО

Строительство новых базовых станций и модернизация существующей инфраструктуры, запуск скоростного мобильного интернета в малых населенных пунктах и увеличение надежности 4G на трассах – билайн подводит итоги развития сети в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

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