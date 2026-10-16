Кремль согласен с Дональдом Трампом: Владимир Зеленский не стремится к мирному разрешению конфликта. 16 октября 2026 года Дмитрий Песков заявил, что обсуждать мирное соглашение без участия украинского руководства невозможно.
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