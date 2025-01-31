Завершается сбор предложений для голосования за благоустройство парков

Сегодня в 24:00 завершится предварительный отбор общественных пространств, которые, по мнению екатеринбуржцев, должны быть благоустроены в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).
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