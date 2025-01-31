РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    ну зачем   так обижать киргизов .  зашли  им еще   40  машин  и дай  сто  миллионов  .  не  жаднись  .  они же   друз...Мишустин призвал ...
  • Evgeni Velesik
    Их вначале надо зарегистрировать! Кто это должен делать, я про контроль!Хозяева животных ...
  • Eduard
    Из тех кого не похоронили?Вблизи белорусско...

Завершается сбор предложений для голосования за благоустройство парков

Завершается сбор предложений для голосования за благоустройство парков

Сегодня в 24:00 завершится предварительный отбор общественных пространств, которые, по мнению екатеринбуржцев, должны быть благоустроены в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх