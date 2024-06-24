За Севастополь русские ракеты полетят в американцев. Заявление МО. Военкор слил адрес удара возмездия - цели определены

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Правильнее позиция политика Саши Лосева (не я лишил его отчества). Он предлагает, на основе прецедентного права, предать суду Украину и США и признать их государствами - террористами. Ранее судили Ливию за сбитый над Локерби Boeing 747. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но в Токио. На русском языке!
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14 час.
Надежда Новопашина
Всё можно и отследить, и уничтожить! Только вот почему-то не отслеживают и не уничтожают! Даже самолёт- разведчик не уничтожают! Доколе?!!!
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5 час.
Владимир Лагно
Никуда не полетят,у правителя слабость на западников,уж больно сильно он о них беспокоится за счёт мирных россиян.
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3 час.

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