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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью рассказал, что на Netflix выйдет документалка о нем: «После нее все скажут, что я полный идиот»

Моуринью рассказал, что на Netflix выйдет документалка о нем: «После нее все скажут, что я полный идиот»

«Расскажу вам новости. В четверг на Netflix стартует документалка обо мне и моей карьере. Есть вещи, которые станут известны только из нее, мне хорошо заплатили.

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