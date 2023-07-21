Русская Семёрка

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Самое опасное место в России: тайна страшных аномалий «Чертовой поляны»

В нашей огромной стране существует множество аномальных и загадочных мест, однако урочище, известное как «Чертова поляна» или «Чертово кладбище» в Красноярском крае, считается одним из самых ужасных, основываясь на рассказах местных жителей.

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