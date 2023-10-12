Эксперты озвучили реакцию рынка на боевые действия и в каком случае нефтяные котировки могут закрепиться выше 100 долларов Ирэн ОрлонскаяВ результате анализа реакции рынка на недавние боевые действия между Израилем и Сектором Гааза эксперты пришли к выводу, что нефтяные котировки имеют тенденцию удерживаться на более высоком уровне при продолжении конфликта и его расширении.