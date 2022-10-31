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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа в ночное время в ходе проведения специальной военной операции

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Западного военного округа в ночное время в ходе проведения специальной военной операции

Расчеты РСЗО «Смерч» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

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