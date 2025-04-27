Оружие мечты для ВСУ: почему новый «чудо-робот» Украины обречён на провал Ирина ВальковаМинистерство обороны Украины с помпой представило новый наземный роботизированный комплекс под названием Droid TW, который в украинских СМИ уже окрестили «оружием мечты».