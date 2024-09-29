Песков: коррекции ядерной доктрины РФ потребовала упорность «оголтелых голов»

Коррекции ядерной доктрины Российской Федерации потребовала упорность «оголтелых голов» на Западе. На это в ходе разговора с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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