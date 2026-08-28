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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Бундеслига Германия, 1 тур, 29 августа 2026

В субботу, 29 августа, сыграют Унион Берлин и Айнтрахт Франкфурт в матче 1-го тура Бундеслиги Германии.

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