Рассматриваем антропологическую теорию и причины ее краха

﻿﻿Сегодня отношение к американцам как к нации весьма неоднозначное. Кто-то признает свою культурную самобытность и самоидентификацию, кто-то уже утверждает, что эта страна — всего лишь пристанище для европейцев, отделившихся от остального мира и захотевших собственных территорий.