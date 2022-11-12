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Рассматриваем антропологическую теорию и причины ее краха

Рассматриваем антропологическую теорию и причины ее краха

﻿﻿Сегодня отношение к американцам как к нации весьма неоднозначное. Кто-то признает свою культурную самобытность и самоидентификацию, кто-то уже утверждает, что эта страна — всего лишь пристанище для европейцев, отделившихся от остального мира и захотевших собственных территорий.

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