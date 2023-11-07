Юные танцоры из Балхаша завоевали Гран-при международного конкурса

Ансамбль народного танца «Ак маржан» Детской школы искусств ЮНЕСКО города Балхаша завоевал Гран-при и девять первых мест на 80-м, юбилейном международном чемпионате «Pro танцы Kz», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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