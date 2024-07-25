"Скромная" коллекция машин Сильвестра Сталлоне

Состояние актера превышает 450 миллионов долларов, а благодаря череде объектов недвижимости, текущих проектов и предприятий, которые способствуют его богатству, Сильвестр также имеет коллекцию роскошных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии