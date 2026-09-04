Верховный суд Марий Эл оправдал Юрия Ускова по делу о мошенничестве

Верховный суд Марий Эл оправдал Юрия Ускова, основателя компании iSpring, отменив решение городского суда от 5 июня 2026 года о мошенничестве при покупке земли в деревне Ивановка.
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