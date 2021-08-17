Мировое обозрение

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ST: в Ирландии расследуют возможную причастность России к «подозрительной активности» вблизи подводного интернет-кабеля у южных берегов страны

ST: в Ирландии расследуют возможную причастность России к «подозрительной активности» вблизи подводного интернет-кабеля у южных берегов страны

В Ирландии ведётся расследование с целью установить причастность России к несанкционированным подводным работам у южного побережья Ирландии, сообщает The Sunday Times.

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