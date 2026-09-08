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Развод после двух лет брака: 51-летний режиссёр Марк Горобец и 19-летняя актриса Александрина Олексюк расстались

Развод после двух лет брака: 51-летний режиссёр Марк Горобец и 19-летняя актриса Александрина Олексюк расстались

Брак 51-летнего кинорежиссера Марка Горобца и 19-летней актрисы Александрины Олексюк распался, не продержавшись и двух лет.

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