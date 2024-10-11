РИАН: Военные США открыли огонь по союзным силам в Сирии

Согласно информации, предоставленной сирийским полевым источником РИА Новости, американские военные открыли огонь из артиллерии по силам, которые являются союзниками сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор.
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