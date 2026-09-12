Весь мир устал от паникующих глобалистов, а также их ошибочной политики и высокомерия. Об этом в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
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