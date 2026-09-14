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Школьная дружба, двойня и четверо детей: жёны 8 любимых актёров российских сериалов

Школьная дружба, двойня и четверо детей: жёны 8 любимых актёров российских сериалов

  На экране они спасают людей, ловят преступников и красиво уходят в закат под тревожную музыку. Дома всё прозаичнее: дети, бытовые вопросы, редкие свободные вечера и телефон, который снова сообщает о новых съёмках.

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