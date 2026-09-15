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3 пары брюк и 4 оттенка: формула осени, которая дает десятки сочетаний без лишних покупок

3 пары брюк и 4 оттенка: формула осени, которая дает десятки сочетаний без лишних покупок

Секрет изысканного гардероба для холодной погоды скрыт во вневременном крое и гармоничной цветовой палитре, а не в мимолетных идеях, считает дзен-канал «Шить самой здорово».

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