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Спецпосланник Трампа осудил массированный удар России по Украине на Рождество

Спецпосланник Трампа осудил массированный удар России по Украине на Рождество

ВАШИНГТОН, 25 декабря, ФедералПресс. Специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил массированные удары России по Украине и выразил решимость Вашингтона добиться мирного разрешения конфликта.

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