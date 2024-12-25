Спецпосланник Трампа осудил массированный удар России по Украине на Рождество

ВАШИНГТОН, 25 декабря, ФедералПресс. Специальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил массированные удары России по Украине и выразил решимость Вашингтона добиться мирного разрешения конфликта.
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