Спасатели нашли тела всех погибших при крушении вертолёта президента Ирана

Иранские спасатели нашли тела всех погибших при крушении вертолёта президента республики Ибрагима Раиси, сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.
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