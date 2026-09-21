Четыре партии обошли в Госдуму после подсчёта 95,45% голосов

Необходимое для прохода в Госдуму число голосов не набирает партия «Справедливая Россия» по итогам обработки 95,45% протоколов УИК, следует из данных электронного табло ЦИК РФ на вечер 21 сентября.
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