Гаишников могут «пересадить» на велосипеды

Классические современные инспекторы ГИБДД ассоциируются у народа с автомобилем с мигалками. Но мир не стоит на одном месте и в России в обозримом будущем могут «пересадить» сотрудников дорожной полиции на… велосипеды.
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