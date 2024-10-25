Майор Гром Впервые за 20 лет с лишним лет хочется пожать руку грузинам. К большому сожалению, Грузия сама стала инициатором того, чтобы с ней поступили так, как поступила Россия в начале правления Путина.
Настало время, когда хочется пожать руку грузинским властям
Комментарии
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Ксюша Тисленко
Согласна с вами
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17 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Не благодарная нация,при СССР жила за счет РОССИИ,прохвост Шаварнадзе продал много территорий России,сволота! Надо с ними быть осторожна ми,могут предать.
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13 час.
М
Мария
Молодцы, что посадили Саакашвили! Показывали его на тюремной койке. Вот уж заслужил!
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13 час.
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